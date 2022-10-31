Предприниматель из Пермского края извинился за публичные оскорбления мобилизованных

Предприниматель поспешил раскаяться в сказанном. Фото: newsland24.

В выходные эмоции жителей Березников просто зашкаливали. «Раскачал» их местный предприниматель Роман Оснадчук, который в воскресенье в соцесетях выложил «сторис» с оскорблениями в адрес мобилизованных резервистов. Как сообщает «Рифей-Пермь», на кадрах подвыпивший мужчина, не скупясь на выражения, выразил в нецензурной форме свое отношение к СВО, в том числе, назвав мобилизованных земляков «швалью» и «мясом». Видео мгновенно разлетелось по местным СМИ и вызвало шквал комментариев.

«Закрыть все его точки, чтобы жил в подвале... за него парни молодые идут гибнут, а он бухает и оскорбляет их», «Лайфхак, как уничтожить свой бизнес и наговорить на статью… за одну минуту», «Очень надеюсь, что Следственный комитет займется», «Надеюсь его накажут по всей строгости закона» - написали в соцсетях возмущенные березниковцы.

Предприниматель, протрезвев (в том числе, от такой реакции земляков), видео оперативно удалил. И поспешил раскаяться, публично принеся извинения, что «перепил очень сильно и наговорил всяких гадостей».

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