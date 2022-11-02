В Перми стартовал ремонт площади Европы рядом с Речным вокзалом

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В Перми начали ремонтировать площадь Европы, которая находится между зданиями по улице Монастырской, 2 и 3а. Как сообщили в горадминистрации, работы выполнит ООО «ТехДорГрупп».

В рамках капремонта будет проведено устройство сетей наружного освещения, кабельной и дождевой канализации, выполнено благоустройство территории. Также обновятся дорожное покрытие и тротуары.

«Пространство разделят на три части: зону выделенного двухполосного кругового движения, стоянку автобусов и парковку», — отметили в администрации. Во время ремонта возможны временные ограничения движения транспорта по полосам.

Завершить ремонт намерены в июне 2023 года.

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