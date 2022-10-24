Фото: Администрация Перми.

Ремонт набережной Камы в Кировском районе Перми входит в число приоритетных проектов к 300-летию города.

Что построят на набережной Камы в Кировском районе Перми

В проект ремонта набережной Камы в Кировском районе Перми также входит благоустройство зоны пляжа, где будет вся необходимая инфраструктура для летнего отдыха у воды. Будут организованы места для размещения кафе и торговых точек. Для любителей моржевания и закаливания планируется установить модульную баню и теплые душевые. На набережной появится архитектурная подсветка.

На набережной Камы в Кировском районе Перми произведут озеленение, в ходе которого предстоит максимально сохранить все существующие здоровые деревья, а также высадить новые.

Сроки завершения ремонта набережной Камы в Кировском районе Перми

Ремонт набережной Камы в Перми стартовал в начале марта 2022 года. В ходе ремонта на набережной будет обновят променадную часть, восстановят освещение, появятся площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны.

Как заявили 24 октября 2022 года в администрации Перми, ремонт набережной Камы в Кировском районе планируется завершить осенью 2023 года.

Сейчас на набережной Камы в Кировском районе Перми идет устройство пешеходных дорожек, идет устройство монолитных подпорных сен, лестничных спусков. Предстоит возвести металлоконструкции, которые станут основанием для смотровых балконов.

Ремонт не будет останавливаться в предстоящий зимний период.

Ремонт набережной Камы в Кировском районе входит в число главных проектов к юбилею города «Пермь-300».

Сколько стоит ремонт набережной Камы в Кировском районе Перми

По информации из открытых источников, капитальный ремонт набережной Камы в Кировском районе Перми обойдется в 1,422 млрд рублей, на берегоукрепление в районе набережной - 133 млн рублей.

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