Фото: Администрация Перми.
Ремонт набережной Камы в Кировском районе Перми входит в число приоритетных проектов к 300-летию города.
Что построят на набережной Камы в Кировском районе Перми
В проект ремонта набережной Камы в Кировском районе Перми также входит благоустройство зоны пляжа, где будет вся необходимая инфраструктура для летнего отдыха у воды. Будут организованы места для размещения кафе и торговых точек. Для любителей моржевания и закаливания планируется установить модульную баню и теплые душевые. На набережной появится архитектурная подсветка.
На набережной Камы в Кировском районе Перми произведут озеленение, в ходе которого предстоит максимально сохранить все существующие здоровые деревья, а также высадить новые.
Сроки завершения ремонта набережной Камы в Кировском районе Перми
Ремонт набережной Камы в Перми стартовал в начале марта 2022 года. В ходе ремонта на набережной будет обновят променадную часть, восстановят освещение, появятся площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны.
Как заявили 24 октября 2022 года в администрации Перми, ремонт набережной Камы в Кировском районе планируется завершить осенью 2023 года.
Сейчас на набережной Камы в Кировском районе Перми идет устройство пешеходных дорожек, идет устройство монолитных подпорных сен, лестничных спусков. Предстоит возвести металлоконструкции, которые станут основанием для смотровых балконов.
Ремонт не будет останавливаться в предстоящий зимний период.
Ремонт набережной Камы в Кировском районе входит в число главных проектов к юбилею города «Пермь-300».
Сколько стоит ремонт набережной Камы в Кировском районе Перми
По информации из открытых источников, капитальный ремонт набережной Камы в Кировском районе Перми обойдется в 1,422 млрд рублей, на берегоукрепление в районе набережной - 133 млн рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Берег с лежаками, веревочный парк с гамаками. Для чего в Закамске две набережных соединят в одну
Между пляжами в Кировском районе Перми проложат понтонный мост (Подробнее…)
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru