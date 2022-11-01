Депутат Госдумы потребовал наказать пермяка, который оскорбил мобилизованных

Фото: соцсети депутата Госдумы РФ Романа Водянова

Депутат Государственной думы от Пермского края Роман Водянов обратился к прокурору региона Павлу Бухтоярову с просьбой привлечь к ответственности предпринимателя из Березников, который оскорбил мобилизованных. Соответствующий документ депутат опубликовал в своих соцсетях.

«Он оскорбил не только ребят, которые были мобилизованы. Он оскорбил их семьи: детей, жен, родителей. Оскорбил нас — граждан России», — заявил депутат.

Напомним, что предприниматель Роман Оснадчук выложил в соцсети видео с оскорблениями в адрес мобилизованных резервистов. Он назвал их «мясом», а также в нецензурной форме выразил свое отношение к СВО. Сам автор видео находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре видео было удалено. Предприниматель принес публичные извинения.

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