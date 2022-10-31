В Перми водитель легковушки врезался в автокран

Фото предоставлено подписчиком паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ
Вечером 31 октября в Перми произошла жесткая авария. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» очевидец, на улице Леонова водитель «двенашки» на огромной скорости врезался в автокран.
- Кран поворачивал на заправку - тут разрешено, а водитель легковушки ехал как угорелый, - рассказывает очевидец аварии. - На дороге скользко, видимость плохая - и легковушка на полном ходу врезалась в спецтехнику. Водитель «двенашки» умер на месте, ему около 40 лет, в машине был один. Жуткая картина...
Фото предоставлено подписчиком паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ
В ближайшее время аварию прокомментируют в МВД.
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