Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 октября 2022 14:27

В Перми водитель легковушки врезался в автокран

Очевидцы сообщают, что без жертв не обошлось
Виктор Правдин
Фото предоставлено подписчиком паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Фото предоставлено подписчиком паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Вечером 31 октября в Перми произошла жесткая авария. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» очевидец, на улице Леонова водитель «двенашки» на огромной скорости врезался в автокран.

- Кран поворачивал на заправку - тут разрешено, а водитель легковушки ехал как угорелый, - рассказывает очевидец аварии. - На дороге скользко, видимость плохая - и легковушка на полном ходу врезалась в спецтехнику. Водитель «двенашки» умер на месте, ему около 40 лет, в машине был один. Жуткая картина...

Фото предоставлено подписчиком паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Фото предоставлено подписчиком паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

В ближайшее время аварию прокомментируют в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Последние секунды жизни попали на видео». Трое 23-летних парней погибли на трассе Воткинск – Чайковский

Легковушка с жителями Пермского края врезалась в грузовик (Подробнее...)