В Перми с 4 ноября на два года ограничат движение транспорта на улице Локомотивной

Ул. Локомотивная в Перми. Фото: Яндекс Карты.

В Перми идет масштабный краевой дорожный проект по строительству автодороги «Переход улицы Строителей – площадь Гайдара».

В рамках строительства с 4 ноября 2022 года до 1 октября 2024 года временно ограничат движение транспорта на улице Локомотивной в районе пересечения с ул. 2-й Шоссейной.

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, просят автомобилистов заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, в Перми также с 4 ноября 2022 года будет временно закрыт для движения транспорта участок на улице Уинской.

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