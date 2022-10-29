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НовостиОбщество29 октября 2022 8:00

В Перми с 4 ноября временно закроют для движения транспорта участок на улице Уинской

Девять месяцев будет невозможен проезд транспорта от улицы Старцева и до улицы Юрша
Павел Шатров
Фото: Яндекс Карты.

Фото: Яндекс Карты.

В Перми продолжается строительство перехода «Улица Старцева – проспект Октябрят – улица Целинная». В его рамках с 4 ноября 2022 года до 5 августа 2023 года будет временно закрыто движение транспорта на ул. Уинской от ул. Юрша до дома на ул. Старцева, 9.

«Объезд закрытого участка дороги будет возможен по улице Пушкарской», - рассказали департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

В городском ведомстве советуют автомобилистам заранее планировать пути объезда и выбирать маршрут следования.

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