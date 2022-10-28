За сутки ковидом заразились 270 жителей Пермского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за минувшие сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

В числе новых заболевших 124 человека в возрасте 60 лет и старше. Больше всего инфицированных зафиксировано в Перми, а также Краснокамском и Березниковском округах.

Всего с начала пандемии общее число заболевших достигло 443 620, а умерших — 9 050. На сегодняшний день в регионе в наличии имеется 213 696 комплектов вакцин от коронавируса.

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