В Пермском крае начали вакцинировать от COVID-19 интерназальной вакциной

Фото: Минздрав РФ.

В октябре в пунктах вакцинации начали прививать желающих пермяков интерназальной вакциной от COVID-19. Пока такой способ введения вакцины могут испытать на себе лишь единицы, ведь партия насадок для такой вакцинации была очень маленькой.

- В регион была поставлена небольшая партия насадок для проведения вакцинации интраназально, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Минздрава Пермского края, однако о количестве насадок информацию в ведомстве не уточнили. - Партия была распределена в несколько пунктов вакцинации, чтобы врачи отработали алгоритма ее использования. Где она еще есть в наличии, фельдшер предлагает ее пациенту на выбор при вакцинации.

По мере увеличения поставок в регион, этот способ вакцинации от COVID-19, естественно, появится во многих пунктах, и информация об этом для жителей Пермского края уже подробно будет освещаться в сообщениях ведомства.

Также в краевом Минздраве напомнили, что подобная ситуация была и с вакциной «Спутник V» - поначалу ее завозили ограниченно, но по мере увеличения поставок она появилась в каждом муниципалитете.

Напомним, с 25 по 29 октября в Перми можно пройти вакцинацию от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции в следующих мобильных пунктах:

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):

25-28 октября с 16.00 до 20.00;

29 октября с 12.00 до 16.00.

В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree):

27 и 28 октября с 15.00 до 19.00;

29 октября с 11.00 до 15.00.

В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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