В Пермском крае высота снежного покрова достигла 16 сантиметров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье высота снежного покрова достигла 16 сантиметров. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Снегопад наблюдался ночью и утром 28 октября в северных и центральных районах Пермского края. В ночь на субботу небольшой снег продолжится. Сейчас самый высокий снежный покров зафиксирован в Чердыни — 16 сантиметров. Немного отстают Березники — 13 сантиметров.

В Перми тоже выпал снег, но, как отмечают синоптики, он может растаять в субботу днем из-за потепления до +3 градусов.

В воскресенье существенных осадков еще не будет, но усилится южный ветер с порывами до 12-14 метров в секунду. Мокрый снег с дождем ожидается ночью и утром в понедельник по всей территории региона.

Также 1 ноября в Перми состоится первый существенный снегопад, и к утру 2 ноября может установиться снежный покров высотой до 5-7 см. После ожидается прекращение осадков и постепенное похолодание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В начале ноября в Прикамье может похолодать до -10 градусов

Но выходные будут теплее, чем прогнозировали (подробнее...)