В начале ноября в Прикамье может похолодать до -10 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приход студеной снежной погоды в Пермском крае откладывается.

- Прогнозировавшийся на пятницу серьезный снегопад будет только к северу от Перми, - говорит доктор географических наук, инженер ГИС-центра Андрей Шихов. - В краевом центре будет лишь небольшой снег во второй половине дня.

Но уже в субботу все растает, поскольку днем ожидается небольшое потепление до +3 градусов.

В воскресенье будет сказываться выход циклона. На северо-западе края ожидается усиление ветра, и к вечеру начнутся небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет близка к нулевой – от -3 градусов ночью до +2 днем.

Иными словами, никакого серьезного похолодания, которое прогнозировалось на выходные, в большей части Прикамья не будет, оно возможно только на северо-востоке края.

В начале следующей недели на южный Урал выйдет циклон, который и к нам принесет достаточно большое количество осадков. Они будут идти подряд два дня. В понедельник это, скорее всего, будет дождь или мокрый снег, а во вторник, 1 ноября, можно ожидать снегопада и, возможно, ляжет снежный покров. Температура воздуха при этом останется близкой к нулевой отметке.

К середине следующей недели осадки должны прекратиться, и появится перспектива похолодания. Вполне возможно, что во второй половине недели ночная температура опустится до -5… -10 градусов. В целом, погода будет близкой к климатической норме.

А вот в горных районах погодка может преподнести сюрпризы. Например, в Губахе, где уже лег ощутимый снежный покров, он может в ближайшие дни еще больше увеличиться, а, возможно, уму удастся продержаться и до зимы.