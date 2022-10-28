В Перми сносят кафе «Ешь-ка» рядом с Башней смерти

Фото: ВКонтакте/Кафе «Ешь-ка»

В Перми сносят павильон по адресу Комсомольский проспект, 71а, где ранее располагалось кафе «Ешь-ка». Об этом сообщили в горадминистрации.

Сейчас демонтируют каркас из металлических конструкций, а 29 ноября приступят к сносу кирпичной стены и фундамента. Полностью завершить работы намерены до середины ноября.

После сноса павильона территорию благоустроят. Это будет с делано к 300-летию Перми. В рамках подготовки к юбилею города осуществляется комплексное благоустройство города: проводится ремонт скверов, строятся школы, ремонтируются дороги, сносятся аварийные объекты, в числе которых как жилые дома, так и неиспользуемые здания другого назначения.

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