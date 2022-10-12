В Перми снесли авторынок на улице Островского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Уходит эпоха! – говорит водитель Володя, глядя на то, как на улице Николая Островского наконец-то начали сносить кирпичное здание авторынка «Островский». – Тридцать лет назад все водители тянулись на этот «Островок», если нужна была какая-то автодеталь. Но сейчас запчасти можно заказать даже по интернету.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Решение о сносе авторынка, на месте которого предполагается разбить сквер к 300-летию Перми, двум десяткам предпринимателей, которые арендовали здесь площади, объявили еще 1 декабря прошлого года. Те написали письмо в горадминистрацию – попросили не выгонять их на улицу под Новый год. А еще лучше – позволить им остаться здесь хотя бы до весны.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Им пошли навстречу. Автоторговцы за эти месяцы арендовали новые помещения в аренду, многие – совсем рядом, в офисах ЖК «Солнечный город».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как объяснили в горадминистрации, подрядчик должен завершит снос помещений до конца октября. Ранее мэрия отсудила площадку под авторынком у владельцев за 157 миллионов рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО