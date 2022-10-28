В одной из школ Перми идет тестирование системы по распознаванию оружия

Фото: company.rt.ru

В Тюмени завершился форум «Инфотех 2022». В его рамках представили передовые цифровые технологии российских разработчиков. Особое внимание участников тюменского форума привлекли системы безопасности.

Так, стенд компании «Ростелеком» привлек внимание разработками систем общественной безопасности, которые могут распознавать оружие. Сейчас в одной из школ Перми проводится ее тестирование.

По сообщению телеграм-канала «IT Пермь», система видеонаблюдения включает несколько камер. Одна камера с детектором направлена на калитку, она может определить оружие на расстоянии до 50 метров при хорошей освещенности. Две камеры контролируют входную группу, еще одна – вестибюль школы.

«Как только камера определяет оружие, срабатывает один из заранее определенных сценариев. Это может быть оповещение охраны либо Росгвардии или частного охранного предприятия, а также блокировка дверей в классах и на этажах, рассылка сообщений администрации школы», - сообщают разработчики системы видеонаблюдения.

При виде винтовки или автомата детектор срабатывает мгновенно. Система видеонаблюдения может реагировать даже на черенок от лопаты или метлы в руках дворника. Погрешность составляет около 70%. Нейронная сеть постоянно обучается, поэтому количество ложных срабатываний будет уменьшаться.

«Через год обучения камеры с детектором оружия начнут срабатывать с вероятностью до 90-95%», - уверяют разработчики.

Детектор обнаружения оружия является новым шагом в видеоаналитике. Решение может быть востребовано в образовательных, досуговых учреждениях и в других местах с большим скоплением людей.

Напомним, в сентябре 2021 года вооруженный преступник совершил нападение на один из корпусов Пермского госуниверситета. Его жертвами стали несколько человек.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru