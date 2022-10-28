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Общество28 октября 2022 5:37

В Пермском крае окончены поиски 16-летнего подростка

Его искали трое суток
Виктор Правдин
Фото: поисковый отряда имени Ирины Бухановой

Фото: поисковый отряда имени Ирины Бухановой

- Найден! Жив! Просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к записи о пропавшем 16-летнем подростке.

Напомним, парень пропал 25 октября в Добрянке. В этот день в 9.00 он ушел из дома по улице Лизы Чайкиной и бесследно исчез. Трое суток его искали волонтеры и утром 28 октября поисковики сообщили радостную весть - парня нашли целым и невредимым.

Где все это время пропадал школьник, не сообщается. Напомним, в Перми продолжаются поиски 18-летней студентки Политеха, которая пропала 23 октября.

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