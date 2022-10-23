В Перми разыскивают светловолосую зеленоглазую 18-летнюю девушку с брекетами

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой просят распространить информацию о пропавшей Ольге Ананьевой.
18-летняя девушка, которая проживала на улице Профессора Дедюкина перестала выходить на связь, ее местонахождение неизвестно.
Ее рост 156-158 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-зеленые, носит брекеты.
Информацию о пропавшей просят сообщить по телефонам 204-49-04 или 102.
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