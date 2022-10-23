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Происшествия23 октября 2022 16:04

В Перми разыскивают светловолосую зеленоглазую 18-летнюю девушку с брекетами

Она пропала на комплексе политехнического университета
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой просят распространить информацию о пропавшей Ольге Ананьевой.

18-летняя девушка, которая проживала на улице Профессора Дедюкина перестала выходить на связь, ее местонахождение неизвестно.

Ее рост 156-158 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-зеленые, носит брекеты.

Информацию о пропавшей просят сообщить по телефонам 204-49-04 или 102.

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