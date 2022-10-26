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Общество26 октября 2022 18:12

За два дня из Перми в учебные центры отправили более 140 мобилизованных

Почти 130 человек уехали 26 октября
Екатерина Яганова
Мобилизованных пермяков продолжают отправлять в места боевого слаживания.

Мобилизованных пермяков продолжают отправлять в места боевого слаживания.

Фото: Алексей ФОКИН

В Пермском крае продолжаются отправки призванных в ходе частичной мобилизации жителей в места боевого слаживания. Так, за два дня в пункты назначения уехали более 140 резервистов.

- 128 человек из Пермского края уехали в учебный центр Елани 26 октября, - сообщили «КП» в пресс-службе правительства Пермского края. – Места освободились потому, что ранее оттуда по состоянию здоровья вернулась домой часть мобилизованных.

Уточним, еще 13 пермяков отправили в тюменский учебный центр 25 октября.

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