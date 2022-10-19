Губернатор Пермского края помог мобилизованным пермякам уехать в учебный центр

Мобилизованные уехали в учебный центр с третьей попытки. Фото: Лилии Ширяевой.

18 октября мы опубликовали информацию, что в учебные центры отправлена очередная партия мобилизованных резервистов. 23 мужчины из Березников, Александровска и Добрянки повторно уезжали к местам боевого слаживания. Первый раз их вернули домой 30 сентября в виду нехватки мест в военно-учебных частях. После прохождения проверки один из резервистов получил отсрочку, как многодетный отец.

И вот повторная отправка. И снова бойцы не доехали до конечного пункта назначения, в Тоцкий район Оренбургской области: в краевом военкомате их задержали на 2,5 часа, а после отправили по домам.

– Насколько мне известно, пришло соответствующее указание от ЦФО, – пояснила Лилия Ширяева, координатор проекта «Помощь здесь. Пермский край», председатель Пермского краевого совета женщин. – Мобилизованные решили домой не уезжать. Свое решение аргументировали просто и понятно: «Мы не хотим делать больно нашим родным: наши жены и матери дважды провожали нас, разрывая свои сердца».

Бойцы расположились за воротами сборного пункта. И начались переговоры. С ними общались представители военкомата Пермского края, после видеоролика в соцсетях приехали общественники.

– Гневную и просительную речь мобилизованных увидел губернатор Дмитрий Махонин и попросил нас разобраться в ситуации, потому что цель нашего проекта - решать такие нестандартные задачи, – пояснила Лилия Николаевна. – Я сразу же приехала на место. Военком Прикамья Александр Коковин вник в ситуацию. И мы начали искать варианты выхода из сложившейся ситуации. В итоге вечером того же дня 23 человека уехали в учебный центр Тоцкий район Оренбургской области.

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