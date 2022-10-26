В Пермском крае отменяют «летние» остановки электричек

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Прикамье пригородные поезда перестанут останавливаться на небольших железнодорожных пунктах рядом с дачными поселками и коллективными садами. Изменения начнут действовать с 31 октября, сообщили в АО «Пермская пригородная компания».

Остановки были введены на время дачного сезона. На расписание электричек их отмена не повлияет.

На направлении Пермь II — Углеуральская уберут остановки 25 км, 66 км, Пасечный Хутор, 56 км, Мальцево, 83 км, Канюки, Косьвинский.

На направлении Углеуральская — Кизел: Парк Калийная отменят Пост 150 км, Няр, Обогатитель, Замельничный, Уньва.

На направлении Пермь II — Чусовская электропоезда перестанут останавливаться на о.п. 30 км, Залесной, Лесной Поляне, Каменке, 101 км, 120 км.

На направлении Верещагино — Балезино отменяются Ключевское, Хрустали, Лып.

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в графике движения пригородных поездов.

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