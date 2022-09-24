В Прикамье электрички переходят на зимнее расписание

Электрички в Прикамье переходя на зимнее расписание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае меняется расписание электричек. Дачников с каждым днем становится все меньше, поэтому электрички становятся невостребованными. Какие-то будут отменены совсем, другие переходят на зимнее расписание. В АО «Пермская пригородная компания» уже составили новый график, публикуем его.

С 26 сентября отменяются до весны:

Электропоезд сообщением Чусовская – Губаха – Чусовская

Электропоезд сообщением Пермь-2 – Дивья – Пермь-2

Электропоезд сообщением Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2 (курсирование с понедельника по четверг), последний раз отправится в четверг 22 сентября 2022

Электропоезд сообщением Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2 (курсирование по пятницам, субботам, воскресеньям), последний раз отправится в воскресенье 25 сентября 2022

Электропоезд сообщением Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2 (курсирование по субботам), последний раз отправится в субботу 24 сентября 2022

Электропоезд сообщением Пермь-2 – Кишерть (курсирование по пятницам, субботам и воскресеньям), последний раз отправится в воскресенье 25 сентября 2022

Электропоезд сообщением Кишерть – Верещагино (курсирование по пятницам, субботам и воскресеньям), последний раз отправится в воскресенье 25 сентября 2022

На зимнее время вводятся электропоезда:

Электропоезд сообщением Пермь-2 – Кунгур (курсирование 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям), начиная с 30 сентября 2022

Электропоезд сообщением Кунгур – Верещагино (курсирование 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям), начиная с 30 сентября 2022.

Кстати,

Только два дня 24 и 25 сентября в Перми будет курсировать "Михайловский экспресс", который назвали в честь последнего российского императора Михаила Романова, брата Николая II.

Это увлекательное путешествие на "ретро поезде" с живой музыкой, театральной постановкой по комедии Чехова "Вишневый сад", костюмы, цветочные композиции, любимые игры Императора Николая с участием всех пассажиров экспресса, вишневое пирожное Дома Романовых и ароматный глинтвейн.

Отправление в 18:50 с исторической станции Пермь-Первая, маршрут пройдет через Камскую ГЭС по правому берегу реки и паровоз вновь вернется на станцию Пермь-Первая в 21:18.

Тем временем

У четырех автобусных маршрутов № 3, 40, 45 и 51 пересмотрели графики движения.

- Сократили время там, где автобус может двигаться быстрее, чем заложено в расписании сегодня, - пояснили нам в гортрансе.

Эти, казалось бы, незначительные меры позволят автобусам быстрее доставлять пассажиров в пункты назначения, а значит, сократится и время поездок.

- Новое время движения автобусов вышеуказанных маршрутов будет введено с 27 сентября, - сообщили в мэрии. – Просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок.

Кроме того, на маршруте № 51 отправление от остановки «Торговый центр Речник» в 21.21 будет сдвинуто на 21.30. Также в ведомстве сообщили, что скорректируют расписание у автобуса № 4: по просьбам пассажиров добавлено отправление в 05.39 от конечной остановки «Микрорайон Нагорный».

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