Стало известно, где почти сутки пропадал пропавший 11-летний школьник из Перми

Фото: архив "КП"

Поздним вечером 24 октября волонтеры опубликовали ориентировку на пропавшего 11-летнего мальчика. Сообщалось, что в 14.10 он вышел из школы в Мотовилихинском районе и до сих пор не пришел домой. Был объявлен срочный сбор на поиски, и неравнодушные пермяки вместе с волонтерами отправились искать паренька. К счастью, утром следующего дня мальчика нашли живым и невредимым.

Многих пермяков волновал вопрос, где все это время находился мальчик и почему не пошел домой. Как сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, школьник поругался с родителями, это и стало главной причиной его поступка.

- Сперва мальчишка гулял на эспланаде, а под вечер зашел в подъезд, где и заночевал. Жильцы дома узнали мальчика по ориентировке в социальных сетях и позвонили волонтерам, а те, в свою очередь, полицейским, - рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

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