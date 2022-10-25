В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний контрактник из Прикамья

Фото: администрация Кунгурского мунициального округа

Во время спецоперации на территории Украины 19 октября погиб 20-летний Станислав Мартюшев. Об этом сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа.

Уроженец Кунгура в 2018 году окончил среднюю школу №18, а в 2021 — Краевой центр образования по специальности «Мастер сухого строительства». В июле того же года был призван на военную службу. В декабре молодой человек изъявил желание служить по контракту — служил в должности старшего механика-водителя.

«Стас проявил свой истинно мужской характер: сдержанный, дисциплинированный, исполнительный, надежный товарищ, всегда готовый прийти на помощь. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Прощание со Станиславом Мартюшевым состоится 26 октября 11:40 у Тихвинского храма в Кунгуре.

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