В ходе спецоперации на Украине погиб пермский хирург Сергей Башкирцев

Сергей Башкирцев. Фото: Инфо-портал Новая жизнь Суксун/ВКонтакте

В очередной раз страшная весть потрясла Суксунский район: в ходе спецоперации на Украине погиб талантливый хирург, старший лейтенант Сергей Башкирцев. Он родился в селе Ключи. Окончив военную медицинскую академию, несколько лет служил на должности начальника медицинского пункта ракетной бригады. Долгое время работал врачом в санатории «Ключи». А в июне 2022-го записался добровольцем для участия в СВО. Служил в должности врача медицинского взвода в пермском танковом батальоне «Молот».

Сергей Башкирцев был профессионалом своего дела, веселым и умным человеком, с которым было интересно говорить на любые темы. Эта война была для него первой и… последней. У врача остались жена и четверо детей, должен родиться пятый.

Администрация Суксунского округа выразила слова соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память хорошему человеку, талантливому врачу Сергею Башкирцеву.

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