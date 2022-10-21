В Перми пострадавший от обвала грунта сварщик отсудил более 1 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми сварщик, который получил серьезную травму после обвала грунта, отсудил более одного миллиона рублей у строительной фирмы, в которой работал. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

В августе прошлого года мужчина выполнял сварочные работы на одном из объектов. В это время на площадке обвалился грунт. Работник оказался под завалами и получил компрессионный оскольчатый перелом.

Пострадавший около месяца проходил лечение в больнице в травматологическом отделении. Он пережил несколько операций, по прежнему соблюдает постельный режим, не может сидеть, ходить и нуждается в постоянном уходе.

В результате суд взыскал с фирмы в пользу пострадавшего работника расходы на лечение в сумме более 124 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – 1 миллион рублей. Также работодателя обязали установить факт трудовых отношений с работником, заключить с ним трудовой договор и составить акт о несчастном случае на производстве.

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