Дочь погибшей сотрудницы взыскивает с Пермского порохового завода более 10 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дочь 59-летней сотрудницы, погибшей на пороховом заводе, взыскивает с предприятия компенсацию морального вреда в размере 7 млн рублей и иные выплаты — общая сумма более 10 млн рублей. Кировский районный суд рассмотрит гражданское дело по ее иску 23 ноября.

В одном из производственных комплексов завода 1 мая этого года произошел пожар, в котором пострадали четыре человека. Мама истицы скончалась на месте происшествия.

Дочь погибшей уверена, что были нарушения требований промышленной безопасности. Представитель порохового завода заявленные требования о компенсации не признает и считает их завышенными, поскольку дочь погибшей совершеннолетняя, трудоспособная и на иждивении погибшей не находилась. Он также отмечает, что доказательства вины завода в смерти сотрудницы отсутствуют.

Как сообщили корреспонденту «КП-Пермь» в пресс-службе суда, сейчас расследуется уголовное дело по факту гибели сотрудницы на предприятии, а также устанавливаются причины возгорания.

Отмечается, что руководство предприятия добровольно возместило расходы по организации похорон женщины, а также выплатило ее дочери материальную помощь в 4 млн рублей.

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