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Происшествия5 октября 2022 12:57

В Прикамье работника предприятия насмерть придавило грузом

Речь идет о «Соликамском магниевом заводе»
Дмитрий Волгарев
Помочь слесарю врачи уже не смогли.

Помочь слесарю врачи уже не смогли.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае насмерть придавило работника «Соликамского магниевого завода». Об этом сообщает пресс-служба регионального Роструда.

Трагедия произошла во вторник, 4 октября. Слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Сам работник выбраться из-под груза не смог. И скончался на месте ЧП.

Теперь трудинспекция вместе с Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору начинает расследование несчастного случая на предприятии. Комиссия устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

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