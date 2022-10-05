В Прикамье работника предприятия насмерть придавило грузом

Помочь слесарю врачи уже не смогли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае насмерть придавило работника «Соликамского магниевого завода». Об этом сообщает пресс-служба регионального Роструда.

Трагедия произошла во вторник, 4 октября. Слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Сам работник выбраться из-под груза не смог. И скончался на месте ЧП.

Теперь трудинспекция вместе с Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору начинает расследование несчастного случая на предприятии. Комиссия устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

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