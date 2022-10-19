В Перми появится новый арт-объект – «Лампочка Яблочкова»

Фото: vikiperm.com

Монтаж арт-объекта в сквере уже начался. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, необычное название связано с изобретением инженера Павла Яблочкова - дуговой лампой, перевернувшей представление о возможностях электричества. Она также больше известна, как свеча Яблочкова.

Перед установкой арт-объекта сквер благоустроили: выполнен монтаж резинового покрытия для детской площадки, тротуары выложили плиткой, установлены скамейки, урны и беседки. Начались работы по озеленению – в сквере высадят саженцы лиственных и хвойных пород деревьев, а также живую изгородь для зонирования пространства.

Позже здесь установят малые архитектурные формы и детскую площадку. Как уточнили в МКУ «Пермблагоустройство», строительство сквера идет по графику, работы завершатся в 2023 году.

Напомним, ежегодно администрация Перми приводит в нормативное состояние существующие парки и скверы, а также обустраивает новые места отдыха горожан. Всего к 300-летию Перми планируется благоустроить порядка 40 парков и скверов в разных районах города.

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