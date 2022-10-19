Мобилизованные пермяки получат региональную выплату по факту зачисления в военную часть

Мобилизованным пермякам выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Призванные в ходе частичной мобилизации пермяки получат региональную выплату в размере 100 тысяч рублей после того, как будут зачислены в военные части. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Прикамья Ольга Антипина, отвечая на вопрос парламентариев в рамках рассмотрения проекта бюджета на заседании профильного комитета краевого парламента. Она отметила, что такой порядок позволит исключить необоснованные выплаты, если, например, мобилизованный был отозван.

Региональные выплаты, по информации краевого Заксобрания, будут выплачиваться из средств резервного фонда Прикамья.

Ольга Антипина также призвала народных избранников дождаться выступления главы региона Дмитрия Махонина, чтобы из первых уст узнать о порядке предоставления вышеуказанной выплаты.

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