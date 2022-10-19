Народный фронт помог 34 мобилизованным из Пермского края и их семьям

В Народный фронт Прикамья уже поступило около 1500 обращений от мобилизованных и членов их семей. Фото: Александр ГЛУЗ

С объявлением частичной мобилизации на площадке регионального отделения Народного фронта был создан центр содействия ошибочно мобилизованным жителям Пермского края. С конца сентября в центр поступило около 1500 обращений, произведено 1200 консультаций, а 90 профильных запросов находятся в работе. Помощь оказана 34 пермякам и их семьям.

Как сообщили в ОНФ Прикамья, сигналы поступают из учебных центров Тюменской и Свердловской областей, куда уехали наши резервисты. Они жалуются на проблемы со здоровьем, в том числе на наличие серьезных заболеваний. Из-за этого 9 человек из Осы, Майкора, Сылвы и других районов получили отсрочку от мобилизации: частичную или полную. Часть из них направили на медобследование, после которого они вернулись к подготовке.

При содействии Народного фронта из Елани вернулся к работе в пермской больнице опытный врач, а хирургу изменили военно-учетную специальность с мотострелковой на врачебную.

Много обращений поступает от студентов, большую часть которых удается решить «на местах», до отправки на полигоны. И что отрадно, парней удается вернуть в семьи.

– Чаще всего для решения об отмене призыва по частичной мобилизации достаточно заявления в свободной форме в адрес военкома или командира в учебной части с приложенными документами с основаниями для отсрочки. К сожалению, есть недобросовестные юристы, которые «помогают» сделать документы за 20 тысяч, хотя делается все это бесплатно, – посетовал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Пермском крае Алексей Мельников. – Просим граждан быть острожными в данном вопросе.

Уточним, Народный фронт помогает не только мобилизованным, но и всем бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и их семьям. Так, была собрана помощь (личные вещи и средства гигиены) пермяку, который был ранен в зоне боевых действий и проходил лечение в госпитале в Крыму. Супруге мобилизованного жителя Перми помогли перевести ребенка в другой детский сад - поближе к дому, потому что маме пришлось выйти на работу.

Обратиться в Народный фронт Пермского края можно лично по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 76; направив обращение на электронный адрес: 59region@onf.ru, а также по телефонам: 8(342) 206-58-13, факс - 8(342) 206-58-14.

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