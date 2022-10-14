Мобилизованного детского реаниматолога из пермской больницы вернули домой

Фото Армен Бежанян/ВКонтакте

3 октября на личной странице актера из «Реальных пацанов» Армена Бежаняна в ВК был опубликован пост о мобилизованном враче из краевой детской клинической больницы.

– Брехач Максим Александрович – уникальный доктор, победитель Всероссийского конкурса врачей 2021года, – написал Армен Вруйрович. – Его специализация недоношенные младенцы. Хочу задать вопрос? Зачем в военном госпитале нужен педиатр по младенцам первых дней жизни? Считаю, что этот случай является исключительным и требует вмешательства руководства края!

Пост прокомментировали 47 подписчиков. Некоторые из них писали, что знают Максима Александровича лично, что это врач с большой буквы. Другие вспоминали, как он помог их детям.

14 октября Армен Бежанян опубликовал новый пост – со словами благодарности и совместным фото с Максимом Александровичем.

– Хорошая новость!!! Доктора вернули… Не знаю, кого конкретно благодарить, а потому говорю спасибо: команде губернатора, Общенародному Фронту, краевому министерству здравоохранения, журналистам, сотрудникам военкомата и, конечно же, всем неравнодушным людям, которые повлияли на эту ситуацию!!!

Уточним, анестезиолог-реаниматолог из краевой ДКБ Максим Брехач был мобилизован в 27 сентября. Его направили в учебный центр в Елань.

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