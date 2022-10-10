В Пермский край вернется несколько десятков мобилизованных

Фото: соцсети Дмитрия Махонина

10 октября министр территориальной безопасности Виктор Батмазов встретился с главой Прикамья Дмитрием Махониным. Темой для встречи стали итоги поездки министра в Свердловскую и Тюменскую области – к призванным в ходе частичной мобилизации пермякам.

- В Елани призванные проживают в казармах и палаточном городке, где отопление осуществляется посредством печек. В Тюмени – в двух высотках, которые сначала были предназначены для бюджетников, а потом отдали нашим ребятам, - рассказал Виктор Александрович. - У всех питание добротное, жалоб нет. Мобилизованные переодеты в военную форму и продолжают заниматься боевым слаживанием.

Напомним, вместе с министром в военные части приезжали волонтеры регионального штаба #МыВместе. Они также общались с земляками. В том числе узнавали, какая помощь требуется родным мобилизованных: с устройством детей в образовательные учреждения, с ремонтом дома и т.п.

- Все было записано для оказания точечной помощи. В том числе через глав администраций. В ближайшее время проведем открытое совещание, чтобы заточить все проблемные вопросы, - доложил Батмазов.

- Как настрой у мобилизованных?

- Хороший. Готовы к выполнению задач.

Задал губернатор вопрос и о резервистах, которые имеют серьезные заболевания, но были призваны. Батмазов заверил, что они проходят медкомиссию. После чего все – их набралось несколько десятков - вернутся домой.

- Прошу вас подготовить список вещей необходимых нашим бойцам в данный момент: спальники, «пенка», одежда. Не стоит забывать и о наших батальонах «Парма» и «Молот», которым также нужна помощь с вещами и амуницией.

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