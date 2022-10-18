Суд обязал федеральные власти устранить экологическое бедствие на севере Пермского края

Свердловский районный суд Перми обязал Минэнерго и Минприроды РФ устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Добыча угля там была остановлена в 2002 году, сообщает «Коммерсантъ».

Истцами выступили жители Кизела. Они сообщили, что на территории КУБа после закрытия шахт стала скапливаться дождевая и талая вода. Со временем в ней стали появляться вредные химические элементы. Так, окисленная вода стала попадать в местные реки и загрязнять их.

В результате территорию КУБа объявили зоной экологического бедствия. Сейчас на площади около 413 га зарегистрировано 18 изливов. Жители Кизела считают, что продолжение загрязнения может привести к экологической катастрофе, поскольку серная кислота попадает в Каму.

На стороне истцов в суде выступили Пермская межрайонная природоохранная прокуратура, администрации Чусовского, Губахинского и Гремячинского муниципальных округов. Они просили обязать Минэнерго РФ разработать проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений, а Минприроды РФ — устранить накопленный вред на всей территории КУБа до 2025 года. Более того, по мнению суда, что федеральное ведомство до 2029 года должно очистить 9 рек, в числе которых Вильва, Косьва и Усьва.