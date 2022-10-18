Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечает юбилей

Дмитрий Махонин.
Фото: архив "КП"
Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области.
В 2004 году он окончил юридический факультет Пермского государственного университета по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности специалиста 1-й категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Управления ФАС России по Пермскому краю.
В 2022 году 6 февраля был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, 7 октября 2020 года официально вступил в должность губернатора после победы на выборах с 75,69 % голосов избирателей.
Дмитрий Николаевич, с Днем рождения!
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