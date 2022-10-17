В Перми на этой неделе откроются три мобильных пункта вакцинации от гриппа и ковида

В Перми продолжают открывать мобильные пункты вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Перми заработают три мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщили в краевом минздраве.

В ТРК «Планета» пункт будет принимать желающих привиться от коронавируса и гриппа с 18 до 21 октября с 16:00 до 20:00 и 22 октября с 12:00 до 16:00.

В ТРК «Семья» вакцинироваться можно 20 и 21 октября с 15:00 до 19:00, а также 22 октября с 11:00 до 15:00. В наличии вакцины от гриппа, ковида и пневмококковой инфекции.

В ТЦ «IMALL Эспланада» эти же вакцины можно будет поставить 17-21 октября с 12:00 до 18:00.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Перед этим проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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