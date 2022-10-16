В Перми вышвырнули из автобуса сходившего в туалет в салоне мужчину

Фото: скриншот видео паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте

В Перми пассажиры автобуса №44 выволокли пьяного мужчину, решившего сходить в туалет прямо в салоне общественного транспорта. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "ТК-Рифей".

В социальных сетях появилось видео с произошедшим, на кадрах видно, как несколько пассажиров и кондуктор поднимают нетрезвого мужчину с сидения, а потом вышвыривают из автобуса рядом с остановкой.

Мнения пермяков на этот счет разделились. Одни защищали мужчину и говорили, что вывести его из салона могли более мягко, другие, наоборот, одобряли поступок пассажиров и кондуктора.

Ранее мы рассказывали о мужчине, который в центре Перми приставал к девушкам. Одних он шлепал по ягодицам, а за другими шел следом.

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