12 октября в Перми около политеха к девушкам приставал незнакомец

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте

Инцидент произошел на Компросе, в районе ПНИПУ. Его свидетелями стали несколько горожан, которые засняли странного типа на видео, опубликованное в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» (ВКонтакте). На нем четко видно, как мужчина идет бодрой походкой по тротуару. Из странного только положение рук: ладони спрятаны подмышки. Мужчина пропускает двух встречных девушек. А вот при виде второй пары девчат его голова круто разворачивается на 180 градусов. Он провожает их взглядом, а потом некоторое время идет следом.

Как сообщили очевидцы, наблюдавшие за мужчиной в течение получаса, некоторых девушек он шлепал по ягодицам, а за другими недолго шел следом, после чего возвращался к остановке.

Как нам сообщили в УМВД России по г. Перми, жалоб от девушек, пострадавших от пристального внимания незнакомца, не поступало.

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