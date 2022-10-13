Военком Пермского края рассказал, как вернуть домой ошибочно мобилизованных бойцов

Фото: скриншот с прямого эфира в паблике «Пермский край»

Во время прямого эфира в паблике «Пермский край» (ВКонтакте) военком Пермского края Александр Коковин подробно рассказал, как можно вернуть домой ошибочно мобилизованного родственника. Если боец уже находится в учебном центре, но при этом не успел на момент частичной мобилизации подтвердить наличие заболеваний, из-за которых его не должны были призывать, то здесь два варианта действий. Первый – он пишет рапорт на имя командира воинской части или начальника учебного центра о наличии заболевания. Они будут по этому вопросу взаимодействовать с краевым военкоматом.

- В течение трех рабочих дней будет проведена проверка. И если болезнь подтвердится, то такого резервиста направят домой. Такие факты у нас есть. Система уже отработана, налажена, - пояснил военком.

Второй вариант – супруга или другие родственники могут написать в военкомате по месту жительства заявление в произвольной форме, где укажут о наличии заболевания у мобилизованного. Его рассмотрят также, как и рапорт самого бойца.

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