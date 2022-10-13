Военный комиссар Пермского края: частичная мобилизация не закончилась

Фото: скриншот с прямого эфира в паблике «Пермский край»

13 октября в прямом эфире паблика «Пермский край» (ВКонтакте) военный комиссар Пермского края Александр Коковин ответил на вопросы о частичной мобилизации. В том числе о том, будут ли формировать для отправки новые эшелоны резервистов.

- Как такового понятия «волн» и «этапов» мобилизации нет. Частичная мобилизация не закончилась. Скоро жителям Пермского края вновь придут повестки, а военкоматы продолжат отправлять резервистов в учебные центры, - прокомментировал ситуацию военком. - План установлен на каждый субъект. Мы его потихоньку выполняем. Сейчас пройдет слаживание, и резервистов из учебных центров отправят в пункты назначения.

При этом Александр Валентинович не уточнил, сколько мобилизованных должно быть отправлено из Пермского края в зону СВО.

- Президент четко определил цифру – 300 тысяч человек. За нее никто не собирается выходить.

А после уточнил, что у учебных центров, которые проводят боевое слаживание, есть «определенная емкость». Поэтому все обучение и подготовка вновь прибывших происходит поэтапно, дозированно.

- То есть так называемую первую волну мы отправили. Это является стопроцентным выполнением. Будем дальше работать в этом вопросе, – подчеркнул военком.

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