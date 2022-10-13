В спецоперации погибли два добровольца из Прикамья

Руслан Галиев (слева на фото) и Виктор Паршаков. Фото: личная страница главы Чернушинского городского округа/ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли два добровольца из Чернушинского городского округа. Трагическую новость в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Михаил Шестаков.

Руслану Галиеву был 31 год. Он работал директором конно-спортивного клуба «ПЕГАС», учил детей и взрослых верховой езде, а также сам участвовал в скачках. Виктору Парашкову было 29 лет. Он работал в нефтяной отрасли и был помощником бурильщика.

В августе молодые люди ушли сражаться добровольцами. Они служили вместе и погибли в одном бою.

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