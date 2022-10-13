За сутки коронавирусом заразились 642 жителя Прикамья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 642 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заболевших 280 человек старше 60 лет, уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

Инфицированные выявлены в 29 территориях края. Госпитализированы 49 человек, выздоровели — 1 040 и умерли — четыре. С начала пандемии общее число заразившихся достигло 438 938, а умерших — 8 997.

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