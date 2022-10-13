В Пермском крае с 19 октября начнется резкое похолодание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 19 октября в Прикамье существенно похолодает. Причиной этого станет вторжение холодного воздуха с Баренцева моря. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Синоптики прогнозируют понижение температуры до +9…+11 градусов уже на этих выходных. Кроме того, возможны дожди.

На следующей неделе осадки будут более интенсивными. Из-за похолодания может пойти мокрый снег.

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