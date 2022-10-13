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Происшествия13 октября 2022 8:12

Два парня из Нигерии под видом ухажеров обманули пермячек на 600 тысяч рублей

С женщинами они знакомились в соцсетях
Источник:kp.ru

Фото: архив "КП"

Дзержинский районный суд Перми отправил в колонию двух проживающих в Воронеже уроженцев Нигерии за мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Злоумышленники в соцсетях знакомились с женщинами, среди которых были и пермячки. Один из мужчин вступал с дамами в переписку, а после обещал им отправить посылку с дорогими подарками и деньгами. При этом он просил оплатить стоимость ее доставки из-за границы.

Второй мужчина выполнял роль курьера и говорил перечислить сумму доставки на указанный счет. В некоторых случаях мошенники сообщали женщинам о якобы возникших трудностях на таможне, для урегулирования которых необходимо заплатить удвоенную сумму. В общей сложности мошенники похитили порядка 600 тысяч рублей.

В результате суд приговорил одного нигерийца к 5 годам колонии общего режима, а второго — к 4 годам.