Жителя Пермского края оштрафовали за призывы к свержению власти

Фото: архив "КП"

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Прикамья за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в УФСБ по Пермскому краю.

Мужчина «разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственному свержению государственной власти». За это его обязали оплатить штраф в 350 тысяч рублей. Приговор суда уже вступил в законную силу.

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