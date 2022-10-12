Жителя Пермского края оштрафовали за призывы к свержению власти

Фото: архив "КП"
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Прикамья за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в УФСБ по Пермскому краю.
Мужчина «разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственному свержению государственной власти». За это его обязали оплатить штраф в 350 тысяч рублей. Приговор суда уже вступил в законную силу.
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