За сутки коронавирусом заразились 554 жителя Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Прикамье за минувшие сутки выявлено 554 случая заражения коронавирусной инфекцией. В числе новых заболевших 219 человек старше 60 лет и 68 детей.
Заражения ковидом зафиксированы в 32 территориях Пермского края. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 438 296, а умерших — 8 993.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru