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Общество12 октября 2022 8:57

За сутки коронавирусом заразились 554 жителя Пермского края

Заболевших выявили в 32 территориях региона
Источник:kp.ru

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье за минувшие сутки выявлено 554 случая заражения коронавирусной инфекцией. В числе новых заболевших 219 человек старше 60 лет и 68 детей.

Заражения ковидом зафиксированы в 32 территориях Пермского края. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 438 296, а умерших — 8 993.

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