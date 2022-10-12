За сутки коронавирусом заразились 554 жителя Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье за минувшие сутки выявлено 554 случая заражения коронавирусной инфекцией. В числе новых заболевших 219 человек старше 60 лет и 68 детей.

Заражения ковидом зафиксированы в 32 территориях Пермского края. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 438 296, а умерших — 8 993.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru