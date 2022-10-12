В ГИБДД Прикамья заявили, что помогать ловить уклонистов не будут

Фото: Мария АНАНОВА

ГИБДД по Пермскому краю заявило, что не будет помогать ловить тех, кто уклоняется от частичной мобилизации.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения, и никакие другие функции не выполняют», — подтвердили в ведомстве корреспонденту «КП-Пермь».

Напомним, что ранее в Сети разлетелась информация о том, что сотрудники ГИБДД будут задерживать уклонистов. Схема действий описывалась следующим образом. Номера машин тех, кто по какой-то причине «освободил» себя от явки в военкомат после получения повестки, начнут вносить в систему «Поток». Когда эта программа идентифицирует авто уклониста, инспекторы его остановят и доставят либо в отдел, либо в комиссариат.

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