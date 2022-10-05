Пермяки рассказали, как помогают мобилизованным землякам

Девушки из Александровска и Карьера шьют варежки и вяжут носки для отправки нашим парням. Фото: группа ВК Помощь мобилизованным. Александровский округ.

- Девочки, вы молодцы, мы ушли на службу именно ради таких, как вы! – пишут мобилизованные пермяки всем, кто оказывает им сейчас посильную помощь.

Вернуться домой поможет вера и забота

Сразу после того, как тысячи мужчин были мобилизованы, их жены, сестры и другие неравнодушные люди развернули кипучую деятельность. Все они пытаются оказать необходимую помощь мобилизованным.

- Мужчинам, которые проведут эту зиму вне дома, в холоде, сырости и прочих экстремальных условиях, никак не помогут наши слезы, причитания и страх, - объясняют они. - Им поможет вера и забота тех, кто рядом, несмотря на расстояния. Забота тех, кто верит и ждет их возвращения домой.

И судя по отклику, готовы помогать мобилизованным многие, правда, не все пока знают, как это сделать.

Конечно, в учебные центры, где сейчас проходят военную подготовку пермяки, направлено все, что для этого необходимо: термобелье, форма, берцы, постельное белье, печи, дрова, одеяла, спальные мешки и многое другое. Но лишней помощь все равно не будет.

В соцсетях создаются десятки групп, где люди объединяются, чтобы собрать средства в поддержку мобилизованных, а также шьют и вяжут своими руками вещи, которые обязательно пригодятся в полевых условиях.

- Меня зовут Ольга Решетова, - написала пермячка в своем телеграм-канале. - Мой муж Глеб воюет в Пермском танковом батальоне «Молот». Ребята ушли добровольцами в начале июля. С 20-х чисел августа они на передовой. Я создала этот канал, так как идет много вопросов, чем и как помочь. И канал помогает объединить десятки неравнодушных людей.

Пермяки ведут сбор самого необходимого и первоочередного: лекарств, средств гигиены и питания. Покупают в аптеках и привозят в пункт сбора губчатые и марлевые повязки.

- У парней мозоли на ногах, а они ускоряют заживление, - объясняет женщина.

Еще один чат создала пермячка Надежда Волкова. Она – швея и объединила своих коллег, чтобы организовать пошив необходимых вещей для мобилизованных: открыла сбор на покупку ткани флис и раздает ее пермским швеям, которые вызвались помочь. Женщины шьют термобелье, флиски, шапки, подшлемники и нижнее белье — то, что необходимо в первую очередь для наших ребят.

Эти вещи тоже скоро отправят мобилизованным ребятам. Фото: телеграмм-канал Шьем для наших Пермь.

- Мы понимаем, мужчинам там не просто. Мы будем их тут ждать и поддерживать, как можем, - говорят женщины.

Помогают даже дети и ветераны

Откликнулись и жители Кунгура. Одни шьют одежду для мобилизованных: от балаклавы до носков, другие несут гуманитарную помощь, одежду и лекарства в Кунгурское станичное казачество. Из всего этого формируются посылки солдатам. Причем моральную поддержку мобилизованным оказывают не только взрослые, но и дети. Они рисуют рисунки и тоже передают их тем, кто сейчас проходит военную подготовку.

Жители Александровска в эти дни тоже стали одной большой и дружной семьей, которая своих не бросает. И тоже собирают для ребят, которые находятся сейчас в гарнизоне в Елани, продукты, медикаменты, теплые носки, котелки и коврики-пенки.

Девушки-швеи из Александровска и поселка Карьер объединились и шьют варежки, а также вяжут носки для отправки нашим парням.

На днях сюда принесла посылку дочь ветерана Великой Отечественной войны. 99-летняя Александра Ивановна Старцева - сама участница войны, и как может, поддерживает мобилизованных ребят. Она своими руками связала теплые носки и вместе с запиской передала их в пункт сбора помощи. На тетрадном листочке написаны трогательные слова: «От участницы Великой Отечественной войны Старцевой Александры Ивановны. Мне 99 лет. Желаю вернуться живым!»

- Никто из нас не смог сдержать слез, когда мы получили эту посылку, - говорит Юлия Пензина, организовавшая сбор помощи. – Через дочь Татьяну мы передали Александре Ивановне огромное спасибо, разместили фото с ее посылкой в своем сообществе, и все комментарии, которые пишут нам люди, передаем ветерану.

«Александра Ивановна, спасибо Вам от всего сердца и низкий поклон», «Храни Вас Бог!», «Крепкого здоровья Александре Ивановне!», - не скупятся на благодарность пользователи.

- Мы тоже организовали группу девочек «Вместе мы сила!» и вяжем носки для наших ребят, - говорит Ирина из Березников. – Только нам не хватает пряжи и нужна помощь.

- Мне 73 года и тоже есть огромное желание помочь нашим ребятам, - позвонила в редакцию «Комсомольской правды» в Перми пожилая пермячка. – Я перенесла инсульт, но могу шить спальники, могу вязать, у меня пряжи целый мешок. Это, пожалуй, то немногое, чем мы, пенсионеры, сейчас можем помочь ребятам!

Вяжут даже с загипсованной рукой

- Мы тоже организовали группу девочек «Вместе мы сила!» и вяжем носки для наших ребят, - говорит Ирина Углицких из Березников. – У меня двое сыновей. Один погиб в армии на учениях, второй подлежит призыву, но повестка ему пока не пришла. Телевизор включен сутками, следим за всеми новостями. Нам очень тяжело, но мы не можем просто сидеть, сложа руки.

Ирина создала группу в соцсетях и написала обращение: «Сейчас очень тяжелое время. Труднее всех сейчас ребятам, которые там, на переднем крае. Призвали наших мужчин, отцов, братьев, сыновей. Наш долг, долг женщин, помочь им. Связать носки, варежки - это самое малое, что мы можем сделать. Пусть там им будет тепло, пусть наша любовь и забота будут с ними». И в группу быстро начали вступать мастерицы, работа закипела.

- Среди нас много пенсионеров и мамочек с детьми, - рассказала женщина. – В группе есть 83-летняя женщина Нина Крымовна Шулепова, есть девушка Елена Крылова, которая на днях сломала пальцы на руке, но продолжает помогать. Многие вяжут носки и варежки до глубокой ночи. Был момент, когда у нас заканчивалась пряжа, а ведь не каждому она по карману. Мы написали о проблеме в соцсетях, и люди откликнулись. Кто-то перевел 100 рублей, кто-то 1000 рублей. В итоге мы заказали пряжу и продолжаем вязать. Первую партию планируем отправить в ближайшее время. Когда навяжем побольше, соберем все носки, отсортируем по размерам, и в каждую пару положим маленькую сладкую начинку и записку с добрыми словами.

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