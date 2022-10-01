Министр посетил учебный центр, где размещены мобилизованные жители Прикамья

Фото: кадр из видео

Глава минтербеза Прикамья Виктор Батмазов посетил учебный центр, где размещаются мобилизованные жители Пермского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«По моему поручению министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов посетил Елань, где находятся мобилизованные из Прикамья. В учебном центре были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. На сегодня все они уже решены», - говорит губернатор.

Как отметил Махонин, мобилизованным выдали форму. Спят они в казармах, оснащены питанием и аптечками.

«По поводу ставших резонансными видео говорят, что усталость и эмоции взяли верх, в тот момент еще не перестроились. Договорились, что теперь все будут поддерживать связь и обращаться к нам, если возникнут вопросы», - заключил краевой глава.

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