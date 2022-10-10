Компания «Аэрофлот» сформировала полетную программу из Перми в Минводы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на перелеты из Перми в Минеральные воды. Как сообщают в пресс-службе перевозчика, рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Первый авиарейс запланирован на 24 декабря. Цена на билет в одну сторону стартует от 15,7 тысяч рублей. Перелеты будут осуществляться до трех раз в неделю.

Отметим, что до конца октября в Минводы из Перми по четыре раза в неделю летают «Суперджеты» компании «Азимут».

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