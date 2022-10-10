Пермяк прикинулся своим братом, чтобы не платить штраф за пьяную езду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Перми выдал себя за другого человека, пытаясь избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщают в УФССП по Пермскому краю.

За пьяную езду мужчину оштрафовали на 30 тысяч, но выплачивать их он не торопился и с судебными приставами на контакт не шёл. Тогда они решили прийти домой к престарелой матери должника, зная, что каждое утро он приходит к ней, чтобы помочь с ежедневными делами.

Мужчина открыл дверь приставам, представившись братом разыскиваемого. Он рассказал, что приехал проведать маму, а о судьбе непутевого родственника ничего не знает.

«Возможно, на этом общение с приставами закончилось, если бы женский голос не стал звать их собеседника по имени, которое совпало с именем должника», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После того, как правда вскрылась, в отношении пермяка составили протокол об административном нарушении. С учетом того, что мужчина ухаживает за матерью, суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru