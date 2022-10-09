В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края

Дмитрию Цуканову было 27 лет. Фото: официальная страница ВК Администрация Карагайского муниципального округа.
«Светлая память герою», «Пусть земля тебе будет пухом», «Соболезнования родным и близким», «Вечная память», - комментируют пользователи пост о гибели бойца из Карагайского округа Пермского края.
О гибели 27-летнего военнослужащего Дмитрия Цуканова сообщает администрация округа на своей официальной странице ВКонтакте:
- В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Цуканов Дмитрий Дмитриевич. Погиб, как герой, отстаивая право людей на жизнь, защищая национальную безопасность России. Администрация Карагайского округа выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.
Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. О сроках ее проведения, статусе мобилизованного и годности к несению службы можно прочитать здесь.
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